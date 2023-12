A emissão desta tarde de quinta-feira, dia 28 de dezembro, do 'Última Hora' do 'Big Brother' é especial e foi iniciada com a entrada de Cristina Ferreira na casa.

Já com a apresentadora ao lado dos finalistas, houve espaço para passar em revista os acontecimentos mais marcantes do ano, em Portugal e no mundo.

O vídeo foi transmitido na sala e todos os concorrentes ficaram em choque com algumas das informações.

A demissão de António Costa, o início do conflito armado entre Israel e o Hamas e os incêndios deste verão são apenas alguns dos destaques que deixaram os participantes incrédulos.

