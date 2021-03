Já a 'contar os dias' para que o mundo volte à 'normalidade', Anna Westerlund partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um novo desabafo.

"Não é tempo de festas mas sinto falta de dançar. Não é tempo de estarmos juntos mas sinto falta de abraços. É tempo de nada, e por isso sinto falta de tudo", começou por lamentar a mulher de Pedro Lima, que morreu em junho do ano passado.

"A próxima vez que for jantar fora vou com tudo. Com brincos, com abraços, com sapatos de dança, com vestido novo, com vontade de viver", completou.

Uma mensagem que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, incluindo figuras públicas, que além de mostrarem o seu apoio, também confessaram estar ansiosos pelo regresso da 'normalidade'.

