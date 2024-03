Angie Costa e Miguel Coimbra preparam-se para ser pais pela segunda vez, agora de uma menina.

No momento em que atravessa a reta final da gravidez, Angie partilhou esta sexta-feira, dia 15 de março, uma fotografia no Instagram, a preto e branco, no qual aparece com o filho, Martim, de dois anos, ao colo, assente na sua barriga.

"Para sempre o meu bebé", escreveu a influenciadora digital, de 23 anos, na legenda da fotografia.

