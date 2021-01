Isolada da família depois de ter testado positivo à Covid-19, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partilhou um emotivo relato na sua página de Instagram, onde destaca o que mais lhe tem custado nesta fase em que está infetada com Covid-19.

"Esta está a ser a parte mais difícil do vírus: a distância", começou por escrever na rede social, esta segunda-feira. "O resto leva-se, mas ter a Benedita a entrar-me no quarto sete vezes por dia a mostrar a roupa, um brinquedo, a pedir colo ou só a perguntar 'a mãe tá doenti?', parte-me o coração. O pai e o irmão aparecem dois segundos depois, atrás dela, a berrar 'não podes estar aí, NÃO TE APROXIMES DA MÃE', e pronto, parece uma casa de doidos", acrescenta.

De seguida, a comentadora do 'Big Brother', da TVI, diz que continua "sem grandes sintomas". "Além do olfacto e do paladar, só mesmo um cansaço que acho que tem mais de crónico do que de Covid. Tento dormir o mais que posso, porque também é a forma de o tempo passar mais depressa, mas parece que os dias - que normalmente nunca chegam para nada - têm 76 horas", partilha.

"E depois leio, vejo séries, whatsappo, mas já estou farta destas quatro paredes. Amanhã sou capaz de cometer uma loucura e ir até à varanda. Enquanto vou e volto sempre se gastam aí uns bons 54 segundos...", remata.

