Entre os dias 23 e 26 de julho o Estádio Nacional recebe o 'Re-creio', um evento de humor ao ar livre criado e produzido pela H2N-Phenomena Makers. Um festival do qual fará parte a influencer digital Ana Garcia Martins - conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'.

Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso, Salvador Martinha e Luana do Bem, Beatriz Gosta e Rita Blanco, Eduardo Madeira, Carlos Coutinho Vilhena, Guilherme Geirinhas e Diogo Batáguas são outros dos humoristas que fazem parte do evento de humor.

"Para além da zona de palco e espectadores, que recebe sessões de stand-up comedy e conversas bem-humoradas com muitas histórias e poucos filtros, o evento conta ainda com uma zona de lazer e de convívio e um espaço de street food", informa a organização do evento em comunicado enviado à imprensa.

No caso de 'A Pipoca Mais Doce', a humorista junta-se ao 'Re-creio' no dia 24 de julho. "A verdadeira 'chefe de turma' nisto das aulas do humor sobe ao palco para uma sessão única de stand up comedy, precedida pelo imperdível Eduardo Madeira, que a partir das 19h30 já vai estar na rua de guitarra pronta, para as observações mais jocosas sobre os portugueses, o futebol e tudo o que os une", promete a organização.

