Foi anunciado esta sexta-feira que haverá um regresso da série 'Friends'. É verdade, depois de muito se especular é oficial que o grupo de amigos mais famoso do mundo vai voltar ao pequeno ecrã para fazer as delícias dos fãs.

Uma notícia à qual Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', fez questão de destacar nas suas redes sociais, mostrando que 'delirou' com a novidade.

"Pessoas, isto vai acontecer: um especial Friends! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus", escreveu.

