Joana Machado Madeira não podia estar mais feliz com o resultado da sua nova personagem na novela 'Festa é Festa'. A atriz anunciou a data em que Bebiana vai entrar no pequeno ecrã. É já amanhã, sexta-feira, 22 de outubro.

"É já amanhã que a minha Bebiana vai ganhar vida no 'Festa é Festa'. Adivinhem com quem é que ela é casada? Com o Matateu [personagem interpretada por Eduardo Madeira]. É que nem na ficção me livro dele.", começa por contar.

"Espero que gostem da Bebiana tanto quanto eu gosto de a fazer. ️ Nem pareço eu, eu sei, e esse é o maior elogio que um ator pode receber", realça, por fim.

Veja na galeria as imagens que apresentam a nova personagem de Joana Machado Madeira.

