Poucos dias antes da morte de Taylor Hawkins, o baterista dos Foo Fighters foi surpreendido do lado de fora do seu quarto de hotel, no Paraguai, por uma jovem menina, de nove anos, que estava a tocar bateria.

A pequena Emma Sofía e o pai, Julius Peralta, tinham bilhetes para ver a banda no festival Asunciónico mas, devido ao mau tempo, o espetáculo foi cancelado, segundo o Nexstar, citado pelo New York Post.

Depois de ter ficado a saber onde estavam hospedados os Foo Fighters, pai e filha pegaram na bateria e foram para junto do hotel.

A menina começou a tocar bateria na rua e Taylor Hawkins acabou por se deslocar ao local e conheceu a pequena Emma, tendo-se mostrado muito surpreendido. Um momento que foi gravado e que agora está a circular na Internet.

