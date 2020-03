Inês Castel-Branco vive desde o dia 12 de fevereiro, data de estreia, uma das personagens mais exigentes, pelo menos a nível físico, que fez em toda a sua carreira.

'A Peça Que Dá Para o Torto' é o nome da incrível peça de teatro que conta com a atriz como uma das personagens principais.

Trata-se de uma comédia, que retrata um crime que se passa nos anos 20 e onde até o assassino ser descoberto tudo dá para o torto.

Com uma enorme exigência a nível físico, Inês tem sentido na pele as consequências deste seu desafiante personagem. As nódoas negras são visíveis nas mais recentes publicações da atriz e, dizem os fãs que já assistiram a peça, perfeitamente naturais tendo em conta a sua prestação. Aliás, é em conversa com os fãs que Inês admite que os hematomas são resultado da personagem a que dá vida.

Recorde-se que integram ainda o elenco os atores Alexandre Carvalho, Cristóvão Campos, Igor Regalla, Joana Pais de Brito, Miguel Thiré, Telmo Mendes e Telmo Ramalho.

Os curiosos podem assistir ao espetáculo no Casino Lisboa, no Parque das Nações. Em Julho a peça muda-se para o Coliseu Porto AGEAS.