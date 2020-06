A novela 'Espírito Indomável' voltou à antena da TVI, agora numa edição especial transformada em série. Um regresso que agradou aos espetadores e deixou os protagonistas da trama nostálgicos com as suas personagens.

No caso de Vera Kolodzig, este regresso levou a atriz a lembrar que foi com a sua Zé, personagem à qual deu vida na trama, que enfrentou um dos seus maiores medos: andar a cavalo.

"Um dos meus maiores medos é montar a cavalo. Superei-o quando comecei a trabalhar na minha Zé e encontrei um mecanismo qualquer que me permitiu fazer esta personagem. Ainda assim, se hoje me pedirem para montar um cavalo outra vez, esse medo continua muito presente", desabafa a atriz nas suas redes sociais, numa reflexão acaba por admitir um outro medo: as ondas grandes do mar.

"Assim como o medo que tenho de ondas grandes. No entanto se o meu filho estivesse numa situação de perigo no mar tenho a certeza que esse medo se dissipava", explica.

Mas porque estria a atriz a falar sobre este tema? Eis a explicação: "É sobre este tema e tantos outros que falo com o David Chan, duplo profissional e fundador da @madstunts no episódio desta semana do podcast Kologica".

Saiba mais aqui sobre os podcasts de Vera Kolodzig.

