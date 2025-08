Foi no último dia de julho, 31, em 2023, que o mundo da representação perdeu uma jovem estrela, o ator Angus Cloud, que integrava o elenco da série 'Euphoria', da HBO.

Angus Cloud morreu devido a uma overdose acidental, uma partida inesperada. Tinha na altura 25 anos.

Nascido como Conor Angus Cloud Hickey, o artista já tinha vivido algumas fases menos boas. Aos 15 anos, relata a People, caiu numa vala e fraturou o crânio, tendo ficado com danos cerebrais leves e sido submetido a uma cirurgia.

Angus Cloud alcançou a fama com a série 'Euphoria' e a sua personagem, Fezco, deveria morrer no final da primeira temporada. No entanto, o criador Sam Levinson manteve-o porque gostava muito do ator.

"Ele manifestou-se com todo o poder, toda a sua beleza, toda a sua influência, e a reação que todos tiveram foi muito tocante para mim. Ele não era apenas um ator que teve uma overdose. Ele tinha uma alma linda, e é por isso que as pessoas sentem tanta falta dele", comentou a mãe do artista, Lisa Cloud, em conversa com a People em setembro de 2023.

O dia da morte inesperada de Angus Cloud

Após a morte do ator Angus Cloud, as autoridades revelaram à People que foram chamados os serviços de emergência à residência do artista, que foi encontrado já sem vida.

A sua partida chegou uma semana depois de a estrela de 'Euphoria' ter espalhado as cinzas do pai na Irlanda com a família. Conor Hickey morreu em maio daquele ano, vítima de cancro.

"É com o coração muito pesado que nos despedimos de um ser humano incrível", disse a família do ator num comunicado na altura da sua morte. "Como artista, amigo, irmão e filho, o Angus era especial para todos nós de muitas maneiras."

"O único conforto que temos é saber que o Angus está agora junto do pai, que era o seu melhor amigo. O Angus falou abertamente sobre a batalha contra a saúde mental e esperamos que a sua morte sirva de lembrete para outros de que não estão sozinhos, e não devem lutar contra isso em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele pelo seu humor, gargalhadas e pelo amor por todos", acrescentaram.

A causa da morte e os momentos antes da sua partida

Quase dois meses depois de o ator morrer, as autoridades confirmaram que a causa foi "uma overdose acidental". As análises toxicológicas ao corpo do jovem artista detetaram a presença de metanfetaminas, cocaína, fentanil e benzodiazepinas.

Embora a família não se esqueça da luta de Angus Cloud, especialmente após a partida do pai, a mãe do ator afirmou que a sua morte não foi "intencional" e que o seu último dia de vida "foi alegre".

"Ele estava a reorganizar o quarto e a colocar coisas pela casa com a intenção de ficar um tempo. Ele falou da sua intenção de ajudar a sustentar as irmãs na faculdade e também de ajudar a mãe - emocional e financeiramente. Ele não queria colocar um ponto final na própria vida", escreveu Lisa numa publicação que fez no Facebook na altura.

"Quando demos um abraço de boa noite, dissemos o quanto nos amávamos e ele disse-me até manhã. [...] Só sei que ele encostou a cabeça na secretária onde estava a trabalhar em projetos na sua arte, adormeceu e não acordou mais", acrescentou.

Embora fosse habitual Angus Cloud adormecer à secretária, enquanto desenhava, Lisa percebeu que naquele dia que se veio a revelar trágico algo não estava bem. Tentou reanimá-lo e "continuou até que o levaram embora", como Lisa partilhou em conversa com a People em setembro de 2023. "Sinto a falta dele. Ele era o amor da minha vida."

Na mesma entrevista, Lisa revelou as últimas palavras que ouviu do filho na noite anterior à sua morte. "Amo-te, mamã. És a melhor. Vemo-nos amanhã."

O último papel de Angus Cloud

Embora o seu projeto mais conhecido tenha sido 'Euphoria', no papel de Fezco, Angus Cloud tinha filmado outros trabalhos antes da sua morte, como 'Freaky Tales', lançado em 2024, com Pedro Pascal, e também deu voz a Snickers do filme 'Garfield: O Filme', que também estreou no ano passado.

A última aparição no ecrã foi no filme de terror 'Abigail', igualmente lançado em 2024, onde deu vida a Dean.

