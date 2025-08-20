Quase dois anos após a sua morte, Matthew Perry foi recordado pela colega e amiga Salma Hayek num dia marcante. Se fosse vivo, o ator teria completado 56 anos na terça-feira, dia 19 de agosto.

Ao recordar o filme que fizeram juntos, 'Só os Tolos Se Apaixonam', de 1997, Salma Hayek escreveu: "A pensar em ti hoje, Matthew."

A partilha rapidamente recebeu várias reações na caixa de comentários. "Esse é um dos filmes românticos mais lindos que já foram feitos. Tu e o Matthew são incríveis juntos", disse uma internauta.

"Um dos meus filmes preferidos! Vocês os dois eram maravilhosos. Ainda estou de coração partido por termos perdido a grandeza que era o Matthew Perry", comentou outra seguidora.

"Sinto muito a falta dele. Espero que esteja feliz no céu", pode ainda ler-se entre as várias mensagens que Salma Hayek recebeu ao recordar com saudade Matthew Perry.

A morte de Matthew Perry que apanhou tudo e todos de surpresa

Foi no dia 28 de outubro de 2023 que Matthew Perry morreu, aos 54 anos, vítima de uma overdose acidental de cetamina.

A estrela de 'Friends', onde interpretava Chandler Bing, foi encontrada já sem vida no jacuzzi de sua casa, em Los Angeles, deixando o mundo em choque com a sua partida inesperada.

Embora tenha lutado contra o vício do álcool e opioides durante anos, Matthew Perry esteve empenhado em manter-se sóbrio nos anos anteriores à sua morte. Em outubro de 2022, antes de lançar o seu livro cheio de memórias, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', o artista disse à People que se sentia "seguramnete sóbrio" e confiante de que estava "seguro de entrar no lado obscuro de tudo novamente".

Apesar da sua partida ter sido considerada acidental, no decorrer de uma investigação cinco pessoas foram detidas e acusadas pela morte da estrela de 'Friends'. Segundo as autoridades norte-americanas, os acusados "aproveitaram-se dos problemas de dependência de Perry para enriquecer".