Quase dois anos após a sua morte, Matthew Perry foi recordado pela colega e amiga Salma Hayek num dia marcante. Se fosse vivo, o ator teria completado 56 anos na terça-feira, dia 19 de agosto.
Ao recordar o filme que fizeram juntos, 'Só os Tolos Se Apaixonam', de 1997, Salma Hayek escreveu: "A pensar em ti hoje, Matthew."
A partilha rapidamente recebeu várias reações na caixa de comentários. "Esse é um dos filmes românticos mais lindos que já foram feitos. Tu e o Matthew são incríveis juntos", disse uma internauta.
"Um dos meus filmes preferidos! Vocês os dois eram maravilhosos. Ainda estou de coração partido por termos perdido a grandeza que era o Matthew Perry", comentou outra seguidora.
"Sinto muito a falta dele. Espero que esteja feliz no céu", pode ainda ler-se entre as várias mensagens que Salma Hayek recebeu ao recordar com saudade Matthew Perry.
A morte de Matthew Perry que apanhou tudo e todos de surpresa
Foi no dia 28 de outubro de 2023 que Matthew Perry morreu, aos 54 anos, vítima de uma overdose acidental de cetamina.
A estrela de 'Friends', onde interpretava Chandler Bing, foi encontrada já sem vida no jacuzzi de sua casa, em Los Angeles, deixando o mundo em choque com a sua partida inesperada.
Embora tenha lutado contra o vício do álcool e opioides durante anos, Matthew Perry esteve empenhado em manter-se sóbrio nos anos anteriores à sua morte. Em outubro de 2022, antes de lançar o seu livro cheio de memórias, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', o artista disse à People que se sentia "seguramnete sóbrio" e confiante de que estava "seguro de entrar no lado obscuro de tudo novamente".
Apesar da sua partida ter sido considerada acidental, no decorrer de uma investigação cinco pessoas foram detidas e acusadas pela morte da estrela de 'Friends'. Segundo as autoridades norte-americanas, os acusados "aproveitaram-se dos problemas de dependência de Perry para enriquecer".
Na altura da morte do ator, recorde-se ainda, foram muitas as homenagens que 'encheram' as redes sociais, entre elas a de Salma Hayek.
"Existe um vínculo especial que surge quando partilhas sonhos com alguém e, juntos, trabalham para alcançá-los. Fiquei muito comovida no ano passado quando o Matthew partilhou nos seus stories do Instagram o quanto ele amava 'Fools Rush In' ['Só os Tolos Se Apaixonam'] e como ele achava que aquele filme que fizemos juntos era provavelmente o melhor dele", começou por dizer a atriz na época, na sua página de Instagram.
"Ao longo dos anos, eu e ele recordámos aquele momentos que significou muito nas nossas vidas com um profundo sentimento de nostalgia e gratidão. Amigo, foste cedo demais, mas continuarei a valorizar a tua alegria, a tua perseverança e o teu coração encantador. Adeus, doce Matthew, nunca te esqueceremos", acrescentou.
