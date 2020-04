Muitos ainda se lembram dela como uma miúda rebelde em "The game plan", filme de Andy Fickman produzido pela Walt Disney Pictures. A SIC exibe, esta tarde, às 17h30, a longa-metragem, que em Portugal, em 2007, receberia o nome de "Pai, jogas?". Nascida em 1998, no Texas, Madison Pettis, na altura com pouco mais de oito anos, era a filha desconhecida que, de repente, invadia a casa e a vida de Dwayne Johnson, no papel de um jogador de futebol americano muito pouco dado à vida de família.

Hoje, aos 21 anos, a artista continua a trabalhar como atriz, também é modelo e incendeia constantemente as redes sociais com as (muitas) fotografias sensuais que publica. Só no Instagram, são mais de 3,7 milhões os que a seguem. Depois do sucesso internacional de "Pai, jogas?", Madison Pettis, que tem ascendência africana, italiana, irlandesa e francesa, recebeu muitas propostas para participar em campanhas publicitárias e em desfiles de moda e agarrou essas oportunidades.

A atriz, que também participou em "Hannah Montana" ao lado de Miley Cyrus, nunca mais parou desde que inicou a carreira, com apenas sete anos. Entre 2005 e 2016, fez 12 filmes nos EUA. Em 2017, apaixonou-se pelo jogador de basquetebol americano Michael Porter Junior, uma das promessas da NBA. Nesse mesmo ano, entrou num episódio da série de televisão "Law & Order: Special Victims Unit". Em 2018 e em 2019, foi a protagonista de "Five points", uma das produções do Facebook Watch.