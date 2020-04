O ator norte-americano de ascendência coreana, que integrou o elenco das séries de televisão "Havai Força Especial", "Lost", "The good doctor" e "New Amsterdam", partilhou nas redes sociais uma das fotografias que tirou no hospital.

Em todo o mundo, são muitos os doentes recuperados a doar plasma sanguíneo para transfusões em pacientes hospitalizados. Nos EUA, Daniel Dae Kim, um dos infetados com COVID-19 curados, decidiu seguir-lhes o exemplo. "Espero que os anticorpos que eu gerei ajudem outras pessoas na luta contra a doença", justifica o ator norte-americana, uma das estrelas dos elenco das populares séries de televisão "Havai Força Especial", "Lost", "The good doctor" e "New Amsterdam". Daniel Dae Kim aproveitou ainda a publicação que fez nas redes sociais para apelar aos admiradores que façam o mesmo. "Se esteve doente mas testou negativo e se já passaram 14 dias desde que teve os últimos sintomas ou se testou positivo mas já não tem qualquer sintoma há, pelo menos, 28 dias, espero que considere também [a possibilidade] de fazer uma doação de plasma", sugeriu o artista de 51 anos, que reside no arquipélago do Havai mas foi infetado numa viagem a Nova Iorque.