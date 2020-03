O SARS-CoV-2 não poupa ninguém e são muitas as celebridades internacionais que foram infetadas, como é o caso de Daniel Dae Kim, ator norte-americano de ascendência coreana, que integrou o elenco das séries de televisão "Hawaii: Força Especial", "Lost", "The good doctor" e "New Amsterdam". "Tenho a sorte de fazer parte dos 80% de casos infetados que não exigiram hospitalização", sublinhou o artista numa publicação que fez nas redes sociais.

Depois de garantir aos fãs que se sentia melhor, Daniel Dae Kim revelou o que o médico lhe receitou para combater a COVID-19. "Tomei um coquetel de medicamentos, uma combinação de fármacos, que incluiu um antiviral, um antibiótico e um medicamento que combate a malária, que foi usado com muito êxito na Coreia [do Sul] para combater o coronavírus. E usei um inalador para respirar melhor", esclareceu ainda o ator norte-americano.

Apesar de ter divulgado o nome dos fármacos que tomou, Daniel Dae Kim recusou-se a revelar as dosagens. "Não vos indico quais foram porque o meu médico prescreveu-mas para mim e todas as pessoas são diferentes", justificou. "Não vos peço para os usarem, até porque eu não sou médico, gostaria de frisar bem isso, mas estou a revelá-los porque acho que foram cruciais na minha recuperação", frisa o artista, que critica a atuação das autoridades dos EUA.

"Eu não voltarei a ser testado. Gostaria que isso acontecesse mas já me disseram que não vou ser porque, a verdade é esta, não há testes suficientes para todas as pessoas que necessitam deles", lamenta, seguindo o exemplo do youtuber Matt Friedrichs. "E também faltam medicamentos. Eu não percebo como é que isto sucede porque as autoridades tiveram imenso tempo para se precaver", condena o ator de 51 anos, que em junho de 2017 passou por Lisboa.