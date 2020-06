Rita Pereira foi uma das personalidades que deu o seu parecer sobre um dos assuntos que está a gerar debate na sociedade: o racismo.

"Desde pequena que me manifesto contra o racismo. Desde pequena que não me calo, que questiono e confronto as pessoas que não vivem bem com raças diferentes das delas. Porquê?! Qual é a diferença?! Como é que uma cor de pele pode perturbar alguém?! Não entendo, juro", começa por lamentar através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"A única coisa que sei neste momento é que, farei de tudo para que o meu filho nunca tenha de se manifestar contra o racismo, porque isso significará que a cor da pele já não será assunto", sublinha, referindo-se a Lonô, de um ano.

"Pais de Portugal, está em nós, os pais das novas gerações, educar os nossos filhos para que 'não vejam cor' nos outros. Por favor, não se calem!!! Isto não pode ser um assunto tabu em casa, isto tem de ser falado. Partilhem com os vossos filhos o que sentem sobre o racismo, o amor que temos de ter por todas as raças, só assim eles perceberão que somos todos iguais", completa.

