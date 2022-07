O concerto de Pedro Abrunhosa, em Águeda, no início deste mês, continua a dar que falar, depois de o cantor abordar a guerra na Ucrânia, levando a embaixada da Rússia em Portugal a condenar as suas palavras. Desta foi, foi a atriz São José Lapa que decidiu comentar o assunto, mas com fortes críticas ao músico.

"A minha voz NÃO é a tua voz, Pedro Abrunhosa. Aliás, tu NUNCA tiveste voz… Nunca! Quanto ao resto, bem podes dizer vitupérios nos teus concertos… Estou-me nas tintas se até as Pussy Riot já se tornaram pornográficas. Força", escreveu a atriz, numa publicação divulgada na rede social Facebook, este sábado.

© Reprodução Facebook

Recorde-se que o momento em causa aconteceu no dia 2 de julho, antes de Pedro Abrunhosa cantar o tema 'Talvez Foder'. Nesta música, o cantor aborda temas como a guerra, a fome e o fascismo.

"Não podemos, nem vamos esquecer, que a Europa vive uma guerra. E a guerra mais estúpida de todas, uma guerra perfeitamente evitável, uma guerra de ódios, uma guerra em que famílias como as nossas todos os dias têm que fugir", afirmou o cantor na altura.

O músico lembrou que também "há quem não fuja, e numa ilha da Ucrânia um marinheiro respondeu a um apelo de um barco russo dizendo: 'Barco russo, go fuck yourself', que é como quem diz 'russian boat ...', que é como quem diz 'Vladimir Putin, go fuck yourself'".

"Este grito hoje tem que se ouvir em Moscovo e em Kyiv", disse.

Na semana passada, através de um comunicado divulgado no seu site oficial, a Embaixada da Federação Russa na República Portuguesa abordou aquelas que considerou serem "declarações inaceitáveis do cantor Pedro Abrunhosa", depois de receber "cartas dos compatriotas russos zangados que afirmam estar chocados pelo comportamento dum dos famosos cantores portugueses". A embaixada indicou ainda que "as respetivas conclusões serão tiradas" e que "nenhumas provocações ignóbeis" contra os cidadãos russos em Portugal "ficarão sem resposta".

Na sexta-feira, Pedro Abrunhosa e a Sons em Trânsito, que o representa, pediu um posicionamento do Governo em relação à "intimidação" que o artista diz ter sofrido por parte da Embaixada da Rússia em Portugal. No mesmo dia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros repudiou o "tom e conteúdo" do comunicado da Embaixada e defendeu a liberdade de expressão como "inalienável".

Já esta segunda-feira, a Iniciativa Liberal propôs que o parlamento manifeste um "protesto veemente" contra o comunicado, considerando que se trata de "um atentado inaceitável à liberdade de expressão".