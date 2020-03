Joana Freitas fez um grande desabafo na sua conta de Instagram acerca da pressão que as pessoas que os seus utilizadores, sobretudo as mulheres, sentem para mostrar a vida de uma determinada forma.

"Há uns meses atrás andava sem paciência para o Instagram, cheguei a comentar com amigas e com a minha agência que já não me revia nesta plataforma. Sentia-me ridícula quando percebia que perdia seguidores por não postar mais fotos de looks de roupa ou por não alimentar futilidades... não tinha paciência porque a minha vida sempre foi vender mentiras, vender trapos e uma imagem bonita!", começa por confessar.

"Percebi que não sou assim, e não quero alimentar uma indústria de mentiras numa plataforma que é minha!", garante. "Nunca vi as pessoas terem tanto e viverem tão sozinhas e tão infelizes! Esta, que devia ser uma rede de partilha e com o propósito de unir pessoas, afasta-nos cada vez mais. E quase ninguém se apercebe", adianta.

Neste sentido, Joana Freitas ainda falou da curiosidade que existe à volta da sua vida como mãe solteira: "A sociedade ainda não está preparada para isto, há muita gente que ainda acha que uma mãe solteira está na condição que está porque quis, quando na maioria das vezes é uma coisa que lhe foi imposta. Como se o erro fosse ela, a mulher.. que está sozinha com o filho! Poupem-me", completa.

