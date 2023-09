Foi através da sua página de Instagram que Catarina Raminhos partilhou um desabafo depois de dias agitados.

"A semana passada foi dura para caraças. Esta, que era suposto ser mais tranquila, enganou-me bem. A minha carga mental está nos píncaros", começou por escrever a mulher de António Raminhos.

"Listas mentais de material escolar e livros em falta, inscrições nas atividades, recados na caderneta, levam almoço ou não? As miúdas com furos de 3 e 4 horas seguidas porque ou não há professores ou estão doentes e nós pais a fazer as piscinas que podemos fazer (porque trabalhamos a partir de casa)", relatou.

"Eu vou chegar viva ao fim desta semana, que vou! Mas sinto que a minha alma está a pensar abandonar este corpo", completou.

A publicação rapidamente recebeu mensagens de outras figuras públicas. "Não fiques assim, daqui a uns minutos está o teu marido com a mão na tua anca, como tornou público há poucos dias", disse Tânia Ribas de Oliveira.

"Estamos iguais. Queres combinar um fim de semana vínico? Sem Tozé, só adultos. Beijinhos", pode ler-se na reação de Diogo Beja. "Por aqui mais ou menos assim", comentou Vanessa Oliveira.

