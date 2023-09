Catarina Raminhos usou a sua conta no Instagram para partilhar duas fotografias muito especiais.

Na primeira imagem, tirada recentemente, a autora aparece ao lado de uma amiga da juventude, Daniela, enquanto na segunda as duas aparecem rodeadas de outros colegas de escola, uma imagem captada quando eram ainda adolescentes.

"As caretas provam que (também) há dias de sol na Ericeira :) Esta é a minha amiga Daniela. Andámos juntas no secundário, no Rainha Dona Leonor, e juro que, depois disso, não sei quando foi a última vez que tínhamos estado juntas. Mas foi há uns 20 anos, seguramente", começou por escrever a mulher de António Raminhos.

"Viajou meses a fio, casou com um sul africano e vivem com o filho na Austrália (é uma verdadeira cidadã do mundo!). Sempre teve (e sempre terá) um lugar bem docinho no meu coração - que nem a distância conseguiu mudar. Quando penso nela surgem sempre o sorriso e a sua gargalhada característica. Ainda bem que hoje pude tê-los ao vivo e a cores :)

Vejam lá se conseguem identificar-nos na segunda foto", acrescentou ainda, tendo vários seguidores já tentado adivinhar onde se encontram as duas amigas na segunda foto.

Leia Também: António Raminhos prega susto a Tânia Ribas de Oliveira em direto