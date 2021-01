É dia de festa em casa de Júlia Pinheiro e Rui Pêgo, o filho mais velho em comum entre o casal, Rui Maria Pêgo, completa 32 anos de vida esta quinta-feira, dia 21 de janeiro.

A data é especial e levou a apresentadora da SIC a dedicar ao seu menino uma mensagem partilhada nas suas redes sociais.

"Este bebé lindo e bochechudo faz hoje 32 anos. Aqui ainda não falava grande coisa, mas já tinha muito para dizer. Continua assim, meu filho. Continua a interrogar o mundo porque as tuas perguntas vêm do lado certo do coração. Parabéns, Rui Maria", declara Júlia Pinheiro na legenda de uma foto de Rui Maria Pêgo ainda em bebé.

Leia Também: Irreverência, ousadia e muita descontração: 20 looks de Rui Maria Pêgo