Manuel Luís Goucha foi esta sexta-feira, dia 3, surpreendido com um texto em sua homenagem ao qual não conseguiu ficar indiferente. As palavras carregadas de emoção surgiram por parte do homem que no último ano acompanhou o apresentador diariamente, foi a sua 'sombra'. Falamos de Tiago Charrua, fotógrafo contratado para acompanhar o apresentador.

“Um ano contigo. Que privilégio tem sido estar ao teu lado a fotografar, observar e a conhecer-te. Lembro-me exatamente do dia em que me propuseram trabalhar ao teu lado, que aceitei sem hesitar. Apesar de não ter acompanhado o teu trabalho porque não vejo televisão, (uma das coisas que faz com que tudo isto tenha outro sabor) fiquei radiante ao saber que iria acompanhar diariamente o rei da televisão portuguesa", começa por declarar o profissional, que assim percebeu que teria de ser a "sombra" do apresentador.

"Hoje sou alguém melhor, muito graças a ti. Obrigado pelo teu conhecimento, pela sabedoria das tuas palavras todos os dias. Que mente linda a tua, que maravilhoso pensamento que faz com que tudo se organize e faça mais sentido. É tão gratificante ouvir-te. Tens sempre tanto a ensinar todos os dias. Obrigado pela inspiração que és, por tudo o que fazes. Obrigado, Manuel", completou.

A estas palavras, que Manuel Luís Goucha não resistiu a partilhar nas suas redes sociais, Tiago juntou as fotografias do apresentador que durante este ano mais gostou de captar.

