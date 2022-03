É Dia do Pai e a data não foi esquecida por Georgina Rodríguez nas redes sociais com uma mensagem dedicada a Cristiano Ronaldo.

"Todos os dias ao teu lado são felizes e especiais. Amamos-te infinito. Obrigada por tanto ao melhor pai do mundo", escreveu na legenda de uma foto do craque com os quatro filhos.

O casal, recorde-se, aguarda a chegada de gémeos, que se vêm juntar a Cristianinho, de 11 anos, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo, de quatro anos.

