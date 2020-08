João Félix viveu esta quinta-feira uma noite amarga. O jogador português viu o clube que representa, o Atlético de Madrid, ser eliminado da Liga dos Campeões.

O RB Leipzig venceu o Atlético de Madrid, por 2-1, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. João Félix conseguiu empatar o jogo com a marcação de uma grande penalidade, mas perto dos 90 minutos o clube adversário conseguiu marcar o golo da vitória e apurar-se para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Pronta a mostrar o seu apoio ao homem que ama, Margarida Corceiro usou as suas redes sociais para enviar uma mensagem de força a João Félix.

"És grande demais", escreveu a jovem atriz, acompanhando as suas palavras com uma fotografia do namorado.

Recorde-se que o casal esteve recentemente envolvido numa polémica relacionada com uma fotografia de partes íntimas masculinas partilhada por Margarida.

