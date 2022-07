"A melhor parte do meu dia". Foi assim que Mariama Barbosa descreveu várias fotografias publicadas com o filho e com Pedro Belo, o pai do menino, perto do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa.

Na publicação, a figura pública escreveu ainda que está a viver "um dia de cada vez com amor" e que só ele interessa. "Mais não digo", acrescentou.

Mariama enviou ainda beijos aos seus seguidores e disse ter sentido saudades deles.

A comentadora do 'Passadeira Vermelha' está a lutar contra um cancro no estômago.

