No âmbito da 'encore tour', digressão que marca o regresso dos D'ZRT aos palcos, a banda tem vindo a lançar novas versões dos seus temas mais icónicos em parceria com músicos inesperados.

Depois de 'Para Mim Tanto Me Faz' com António Zambujo, 'Querer Voltar' com Agir e 'Verão Azul' com Ivandro, Vintém, Cifrão e Edmundo recriaram o tema 'Percorre o Meu Sonho'.

Os músicos juntaram-se a Janeiro para uma versão única de um dos singles de maior sucesso da banda.

Lançada há apenas seis horas no YouTube, esta versão está a apaixonar os fãs. "Está incrível", "vai bombar" ou "a melhor até agora", reagiram os internautas.

Eis abaixo o vídeo:

Siga o link

Leia Também: D'ZRT juntam-se a Ivandro e lançam nova versão de 'Verão Azul'