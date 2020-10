Cristina Ferreira encontra-se em isolamento profilático desde a passada sexta-feira depois de ter estado em contacto com Bárbara Bandeira - cantora que testou positivo à Covid-19.

Porém, e apesar o programa 'Dia de Cristina' ter sido cancelado esta semana, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, não para de trabalhar.

Esta terça-feira, dia 27, a apresentadora partilhou com os seus seguidores as imagens das várias videochamadas que marcaram a sua manhã de trabalho. Uma forma de mostrar "a realidade do [seu] isolamento".

"Ainda bem que a médica disse para descansar", desabafa ainda Cristina numa das publicações.

Veja na galeria as imagens partilhadas pela estrela da TVI.

