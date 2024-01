Está de volta à SIC o programa 'A Máscara', o concurso conduzido por João Manzarra em que várias figuras públicas se escondem por detrás de um enorme fato e tentam não ser descobertas enquanto cantam e dançam em palco.

Embora o formato se prepare para ocupar as noites de sábado, a estreia aconteceu no primeiro dia do ano, esta segunda-feira, e culminou com a revelação de duas máscaras.

Como é habitual, todas as emissões têm um Camaleão, um convidado que faz apenas uma única presença. No primeiro programa, Toy assumiu essa função e surpreendeu assim os investigadores César Mourão, Áurea, Carolina Carvalho e Jorge Corrula. Ora veja.

Mais tarde, foi a vez de o Cavalo Marinho também abandonar o programa. Nesta máscara estava Conceição Lino, que ao ser desvendada motivou várias reações de surpresa. Veja aqui o vídeo.

Vale lembrar que 'A Máscara' enfrenta, já no próximo sábado, a grande estreia de 'Dança com as Estrelas', com condução de Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo.

Leia Também: 'TVI Extra' está de volta! Flávio Furtado volta com o seu programa