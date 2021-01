Todas as semanas no programa 'A Máscara', da SIC, uma personalidade surpresa veste o fato do Camaleão e atua para os investigadores e respetivo público. A sua identidade é revelada no próprio dia, tirando assim a curiosidade aos mais atentos.

No programa de ontem, os palpites foram logo certeiros, uma vez que nas palavras de Sónia Tavares, tratava-se de uma voz inconfundível: a de Emanuel.

Jorge Corrula foi mais longe e brincou referindo: "Esse abanar de rabo é inconfundível".

"Eu não canto neste registo, mas a Sónia imediatamente me identificou", disse ainda Emanuel.

Veja o momento aqui.

Leia Também: 'A Máscara': Revelada identidade da Árvore. Sónia Tavares acertou