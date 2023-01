Tendo sido uma das caras conhecidas a marcar presença num evento que decorreu no final do ano passado e que foi organizado pela Yves Saint Laurent, Liliana Filipa partilhou com o Fama ao Minuto as suas rotinas no que diz respeito à beleza e cuidados de pele.

Durante a conversa, a mãe dos pequenos Ariel e Santi, fruto da relação com Daniel Alexandre, destacou também que "os melhores momentos são sempre aqueles que partilhamos com pessoas que gostamos".

Mas não ficou por aqui e revelou, por fim, os seus desejos para este novo ano de 2023.

Quais os seus 'segredos' de beleza e que rotinas tenta sempre manter?

Acho que a beleza começa na hidratação e na alimentação. Para além disso, aposto muito em skincare, procurar educar-me cada vez mais sobre os benefícios de cada produto, utilizá-los da maneira correta e fazer disso um hábito!

Que produtos de beleza ou cuidados de pele é que nunca podem faltar em casa?

Desmaquilhante, um bom gel de limpeza adequado ao meu tipo de pele, tónico, sérum, protetor solar e creme hidratante! (Exfoliante de vez em quando).

Se lhe fosse dadas duas opções e só pudesse escolher uma delas, qual seria: Andar todos os dias maquilhada ou andar todos os dias sem maquilhagem? E porquê?

Todos os dias maquilhada (maquilhagem soft). A maquilhagem faz-me sentir mais bonita e confiante para o dia-a-dia! Neste momento estou muito apaixonada pela paleta Yves Saint Laurent Couture Color Clutch Desert Nude. É a minha preferida!

Como descreve 2022? Quais os melhores momentos e os menos bons que viveu nos últimos 12 meses?

Os melhores momentos são sempre aqueles que partilhamos com pessoas que gostamos e que nos fazem sentir bem, se for numa viagem, num sítio novo melhor ainda!

O que mais deseja para 2023?

Desejo muitos sorrisos!!! Esse é o objetivo de 2023! Sorrir por várias razões, felicidade momentânea e também abraçar novos desafios porque isso deixa-me muito realizada!

