Desde que foi internado no hospital após ser diagnosticado com Covid-19, há mais de um mês, a mulher de Nick Cordero tem vindo a atualizar os fãs sobre a evolução do estado de saúde do ator da Broadway.

Ainda esta semana, Amanda Kloots não resistiu em partilhar as mais recentes boas notícias nas redes sociais: Nick acordou do coma induzido.

"O Nick acordou", disse Amanda, acrescentando de seguida que o companheiro "está muito fraco" e que ainda terá um longo caminho pela frente na recuperação.

Recorde-se que Cordero, de 41 anos, está internado na unidade de cuidados intensivos do hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles. O ator foi hospitalizado no dia 31 de março com o que acreditavam ser uma pneumonia. Mais tarde, testou positivo para a Covid-19, tendo sido depois colocado em coma induzido. No mês passado de abril teve de amputar a perna.

Leia Também: Covid-19: Mulher de ator que sofreu amputação da perna faz revelação