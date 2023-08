Depois de anunciarem o casamento no passado dia 14 de agosto, esperava-se que Marco Horácio e Sara Biscaia já estivessem em lua de mel. E, de acordo com o humorista, foi isso que aconteceu... mas de uma forma diferente do usual.

Usando o seu característico bom humor, Marco Horácio partilhou nas redes sociais esta quinta-feira, dia 17 de agosto, um conjunto de fotografias da sua última atuação com o Rouxinol Faduncho.

O cantor atuou em Vialonga e agradeceu pela forma como foi recebido, referindo que aquela foi a sua lua de mel.

"Foi assim a minha Lua de Mel na companhia de milhares de pessoas em Vialonga. Obrigado ao público sempre carinhoso e cheio de bobagem, e à Junta de Freguesia de Vialonga pela forma incrível como nos receberam e trataram. Família Rouxinol continua firme na sua missão de trazer amor e felicidade à vida de quem nos acompanha", escreveu o também cantor na legenda das fotografias.