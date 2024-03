Kate Middleton tem cancro. A notícia foi dada pela própria princesa de Gales esta sexta-feira, dia 22, através de um vídeo gravado, no qual deu a conhecer ao mundo a sua doença após semanas de especulações.

Sentada num banco de jardim, a mulher do príncipe William aparece nas imagens vestida de forma simples, com camisola de riscas estilo marinheiro e calças de ganga, visivelmente mais magra.

A revista espanhola Vanitatis consultou Cristian Salomoni, diretor do Instituto Internacional de Análise do Comportamento e especialista em comunicação não verbal, para que analisasse o comportamento da princesa no vídeo, e que a considerou "preocupada e inquieta".

"Neste vídeo foi tudo pensado, a começar pelo cenário. O jardim verde, primaveril, que tem a simbologia da vida, do regresso à vida depois do inverno, que no caso da Kate seria todo o processo pelo qual tem passado desde janeiro", começou por dizer. "O verde simboliza a esperança, um detalhe muito valioso para uma pessoa com cancro", explica ainda o especialista.

"Ela parece muito preocupada e até inquieta. Há um momento em que a vemos a esfregar as mãos na tentativa de se acalmar, acalmar aquelas emoções negativas que com certeza está a sentir. Ela está sem dúvida nervosa", revela ainda, afirmando que o rosto de Kate durante o vídeo é "muito sério, muito triste, embora com um leve sorriso sempre que fala da força que tem ou agradece as mensagens de apoio recebidas".