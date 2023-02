Joana Sanz tem sido notícia por causa do companheiro, Dani Alves, que continua detido após ter sido acusado de abusar sexualmente de uma mulher no dia 31 de dezembro do ano passado, numa discoteca.

Foi no 'El programa de Ana Rosa' que a modelo revelou a explicação que o jogador de futebol lhe deu primeiramente quando a polémica estoirou.

Segundo a imprensa espanhola, Dani terá assegurado a Joana Sanz "que não se lembrava de nada daquela noite porque estava bêbado".

Tentando levar a sua vida em frente, Joana Sanz prepara-se para regressar às passarelas. No sábado, 18 de fevereiro, irá desfilar no evento da Mercedes Benz Fashion Week.