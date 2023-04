Daniela Melchior e Vin Diesel passaram muito tempo juntos nos bastidores de 'Velocidade Furiosa X', onde aproveitaram para criar uma bonita ligação.

Ainda assim, e tendo em conta que as gravações deste filme já terminaram há vários meses, os dois atores ficaram sem se verem, com o reencontro a acontecer esta quinta-feira, 27 de abril, na antestreia mundial do filme da Marvel 'Guardiões da Galáxia Vol. 3', em que os dois também participam.

Daniela, no Instagram, partilhou uma fotografia do reencontro com o astro de Hollywood, à qual acrescentou a frase: "Há quanto tempo!".



© Instagram/Daniela Melchior

