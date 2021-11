Manuel Luís Goucha já entrou nos espírito natalício, o apresentador fez este fim de semana a primeira das suas duas árvores de Natal.

Dono de duas casas, uma em Sintra, onde passa a semana, e outra no Alentejo, o monte onde se encontra o marido, Rui Oliveira, o apresentador da TVI faz todos os anos duas decorações distintas.

A primeira árvore de Natal de 2021 a ser partilhada com os seguidores do Instagram é a da casa de Sintra, feita este ano com recurso a uma técnica original.

"Optei por um cone de esferovite (já o tinha usado há uns seis anos) e cobri-o todo com musgo artificial, colado pedacinho a pedacinho (uma trabalheira!). Depois foi vesti-lo de vermelho e dourado com estrelas, flores e outros alindes que lhe emprestam textura e volume. Está criado o cenário natalino para este ano", escreve Goucha na legenda de um vídeo onde partilha o resultado final.

"Falta mostrar-vos a árvore do monte, que também já está feita, mas isso só no próximo sábado. Que tal?", termina o rosto das tardes da TVI, prometendo novidades para a próxima semana.

