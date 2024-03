Neste mês de março assinala-se um ano desde que a filha do duque e da duquesa de Sussex, a princesa Lilibet, foi batizada.

O príncipe Harry e Meghan Markle confirmaram que a filha mais nova recebeu este sacramento durante um serviço religioso privado na casa dos duques, em Montecito, na Califórnia, a 3 de março de 2023, por John H. Taylor, bispo de Los Angeles.

Este momento foi totalmente distinto daquele que viveu o seu irmão e os seus primos. Além das diferenças óbvias - a ausência de membros da realeza, o facto de não ter decorrido em Londres e não ter sido ministrado pela arcebispo da Cantuária - há ainda outro pormenor que difere o batizado de Lilibet.

Nenhuma imagem do dia especial da menina foi partilhada publicamente, em contraste com o batizado de Archie em Windsor, em 2019. Além disso, o menino foi batizado com apenas dois meses, tal como a sua prima Charlotte. Já os príncipes George e Louis foram batizados com três meses.

Todos usaram o tradicional vestido de batizado real - uma réplica do vestido de renda Honiton original, feito para a filha da rainha Victoria, em 1841. Por norma, os bebés da realeza são batizados até aos seis meses de idade, mas este não foi o caso de Lilibet, que já tinha quase dois anos quando a cerimónia aconteceu.

Por esse motivo, e apesar de não haver fotos, é altamente improvável que Lilibet tenha usado este tradicional fato.

