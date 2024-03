Inês Curado e Hélder Agapito estiveram à conversa com Júlia Pinheiro esta quarta-feira, dia 6 de março, e falaram sobre a filha que têm em comum, a pequena Mel, de seis anos.

Além de terem recordado a história por trás do nome da menina, o ator também acabou por revelar um tatuagem especial.

Durante o programa 'Júlia', da SIC, foram partilhadas algumas imagens, inclusive uma fotografia de Hélder Agapito com a filha ao colo, quando a menina ainda era bebé. Uma imagem que o ator tem tatuada no braço, como fez questão de referir.

Trata-se da primeira fotografia que tirou com a menina. "É tão importante que eu tatuei esta fotografia. Não com este pormenor, mas está tatuada, sim. Era o grande sonho da minha vida e isso faz com que seja a coisa mais importante", disse o pai 'babado', falando da paternidade.

Veja abaixo a referida fotografia:



© Instagram__icurado

