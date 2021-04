Vítor Fonseca, conhecido pelo grande público como Cifrão, partilhou esta segunda-feira, dia 12, com os seus seguidores do Instagram uma fotografia apaixonada ao lado do seu grande amor: a namorada Noua.

"Ainda beijamos como se fosse o primeiro dia", declarou o coreografo na legenda da fotografia.

Importa referir que Cifrão e Noua estão juntos há mais de 10 anos. O casal é um exemplo entre as figuras públicas de um amor para durar.

