A fotografia que Catarina Gouveia partilhou para anunciar o nascimento da primeira filha continua a dar muito que falar. Mel Jordão juntou-se ao vasto leque de celebridades que nas últimas horas comentaram a polémica.

Ao contrário de Ana Garcia Martins, que atirou farpas ao facto de Catarina surgir com bom ar na imagem, a namorada de Diogo Piçarra revelou compreender que a escolha de Catarina Gouveia tenha sido mostrar-se bonita.

"Se eu tirava aquele tipo de fotografia? Não tirava. Se eu comentei aquela fotografia cá em casa? Comentei. Se eu me senti representada naquela fotografia? Não senti. Mas a verdade é que o pós-parto pode ser diferente para todas as mulheres. Sei que para a maioria é avassalador, muito difícil, foi para mim também", afirma a maquilhadora, que há dois anos foi mãe pela primeira vez.

"Foram deitadas muitas lágrimas, tive uma luta gigante em relação à amamentação, e esta é só a minha história. Sei que esta é só a minha história, o meu relato difícil das primeiras pegadas no mundo da maternidade. A experiência da Catarina é a da Catarina. A verdade é que ela cuida super bem do corpo dela, ela nutre-se todos os dias com as melhores comidas, portanto até, quem sabe: mente sã, corpo são - e de facto a experiência dela na maternidade esteja a ser super diferente", nota, pedindo aos internautas que respeitem o facto de Catarina estar, quem sabe, a viver uma boa experiência.

"Ali, naquela fotografia, está a Catarina, mas acabou de nascer uma mãe também. Está a custar-me ver que muitas de nós não estamos a saber respeitar isso. A foto que ela partilhou não tem anda a ver com a realidade de muitas de nós, é um facto, mas aquilo é só a fotografia da Catarina, do momento da Catarina", termina, apelando a uma maior compreensão.

Leia Também: Pipoca lança farpas a Catarina Gouveia: "Há outro tipo de pós-parto?"