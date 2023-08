É Léo Santana o artista escolhido para dar o 'pontapé de saída' da edição de 2023 do 'Sol da Caparica', o festival conhecido por juntar grandes nomes da música lusófona que começa já esta quinta-feira, dia 17 de agosto, e que dura até ao próximo dia 20.

Há muito que o cantor brasileiro já se deu a conhecer aos portugueses, contando com uma grande ajuda de temas de sucesso como 'Zona de Perigo', 'Posturado e Calmo' e 'Apaixonadinha', que o junta à saudosa Marília Mendonça.

Foi, também, sobre esse sucesso já reconhecido em Portugal que o Fama ao Minuto falou com Léo Santana, em jeito de antevisão face ao que poderemos esperar da atuação no Parque Urbano da Costa da Caparica.

Receber um convite como este mostra que estou trilhando o caminho certo

O Léo Santana é cada vez mais um cantor acarinhado pelos portugueses? Sente essa admiração até mesmo quando está no Brasil?

Com certeza. A energia e o carinho que recebo dos fãs portugueses é algo tão forte, que atravessa o oceano. Fico muito feliz em saber que o meu trabalho consegue chegar tão longe e isso tornará o espetáculo ainda mais especial. Um exemplo disso foi a canção 'Zona de Perigo', que chegou ao segundo lugar entre as mais ouvidas do Spotify em Portugal.

Como recebeu o convite para ser o principal artista do primeiro dia da edição de 2023 do Sol da Caparica?

Fiquei muito surpreendido e feliz, feliz demais. Receber um convite como este mostra que estou trilhando o caminho certo, que estou conseguindo levar a minha arte e a minha música para cada vez mais pessoas. Isso é muito gratificante e eu agradeço a Deus todos os dias por isso.

Qual é o público que espera encontrar neste concerto?

Sei que esse é um dos eventos mais esperados pelos portugueses, brasileiros, turistas e europeus em geral, então tenho certeza que vai ser um concerto com muita energia e a vibração de todos que vão comparecer. Estou muito ansioso pelo nosso encontro.

O que podemos esperar da sua atuação aqui por Portugal?

Estou preparando um show especial, com repertório atualizado, incluindo os grandes hits da minha carreira e músicas que são sucesso no Brasil e no mundo. Vamos dançar e cantar muito! Será um momento único e especial.

Quando uma canção viraliza nas redes é sinal que ela conquistou o coração do público

Algumas das suas músicas são autênticos sucessos no TikTok e já é impossível negar o impacto que esta rede social tem na carreira de alguns cantores. Como é que olha para a importância desta nova rede social?

As redes sociais vêm ganhando cada vez mais força e estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. O público tem vindo a mudar a forma de consumir música e o ambiente digital se tornou um forte aliado de nós, músicos, no processo de divulgação de uma canção. O TikTok é a prova disso, quando uma canção viraliza nas redes é sinal que ela conquistou o coração do público.

Recentemente foi muito aplaudido, também no nosso país, ao impor limites a uma fã que lhe fez gestos obscenos quando subiu ao palco. Teve oportunidade de ler todos os elogios que lhe foram feitos por esta atitude tão respeitosa?

Infelizmente não consegui ver todos os comentários, pois foram muitos. Mas a minha postura é reflexo da criação que tive e dos valores que acredito serem essenciais. Respeito muito a minha mulher, a minha família, tenho uma filha mulher e muito carinho pelos meus fãs. Tudo tem limite e eu prezo muito o respeito, jamais vou tolerar determinadas atitudes desrespeitosas, não só para comigo, mas para com o público em geral.