Jamie Lee Curtis decidiu mostrar aos seguidores da sua página de Instagram o momento em que soube que estava nomeada para os Óscares pela primeira vez.

A artista está na corrida para o prémio de Melhor Atriz Secundária pelo trabalho em 'Everything Everywhere All at Once'.

"Uma das minhas melhores e mais antigas amigas mandou-me uma mensagem às 5h15 da manhã a dizer que estava à frente da minha casa e se eu queria companhia para assistir ao anúncio dos nomeados", começou por contar, referindo-se a Debbie Oppenheimer.

"Ela ganhou um Óscar pelo belo documentário que fez sobre a história da sua mãe. [...] Entrou e sentou-se comigo assim como eu me tinha sentado no ano em que ela ganhou. Demos as mãos. Nem percebi quando ela tirou as fotografias. [...] Sem filtros. Sem falsidade. Apenas a verdade do momento de alegria capturado por uma amiga", destacou.