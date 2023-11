Felipe VI e Letizia estiveram esta quinta-feira, dia 30 de novembro, em Toledo para a inauguração da residência comunitária Hospital del Rey, localizada no centro histórico da cidade, dedicada a pessoas com transtornos mentais graves.

Para este evento, a rainha recuperou a sua imagem mais moderna com um casaco que já se tornou 'viral', uma vez que fez sucesso nas várias vezes que o usou. Trata-se de uma peça da extinta marca Uterqüe, em preto e branco, com estampado pied de poule, que conjugou com calças pretas de corte reto.

Para completar, Letizia estreou uns sapatos de salto 'kitten', de Pretty Ballerinas, modelo Kendall, que têm um custo de 249 euros.

Veja as fotografias da rainha de Espanha no evento na galeria.