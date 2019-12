Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez marcaram presença no jantar de Natal da Juventus, que decorreu na noite desta segunda-feira, dia 16 de dezembro.

Para a ocasião, o casal escolheu um look elegante. Enquanto CR7 optou por um visual mais escuro, composto por umas calças pretas, uma camisola de gola alta da mesma cor, e um casaco dentro do mesmo tom, com uns ténis brancos, Georgina escolheu um macacão azul escuro com um cinto preto.

Mas o craque português e a namorada não foram os únicos da família a estar presentes na noite de festa. O filho mais velho de Ronaldo, Cristianinho, de nove anos, também participou no evento e posou para a fotografia junto da família.

O menino estava com um look mais descontraído: umas jeans, ténis brancos e um casaco preto e cinzento.

