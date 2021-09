Rui Pedro Figueiredo, ex-concorrente do 'Big Brother', usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores uma sentida mensagem, pouco tempo depois da morte do pai.

"Faz hoje dois meses que o mundo desabou aos meus pés, dói muito, dói tanto. Sinto tantas mas tentas saudades de estar contigo, de aprender contigo de rir e chorar contigo", começa por dizer.

"Ter de lidar com a distância e com este vazio gigante no coração, destroça-me. Sentir saudade é a pior dor de todas, confirmo. Ter de continuar e por vezes sem vontade de viver isto sem ti, aflige-me, atormenta-me, revolta-me. Todos os dias fazes parte do meu pensamento, vens-me à memória vezes sem conta e sinto que isto nunca vai mudar", continua.

"Meu Deus…só queria que te dissessem o ORGULHO que sinto de ser teu filho, que tenho em ver o que fizeste, o que criaste e sobretudo os valores e princípios que transmitiste a toda a família sem exceção. Um autêntico homem de família, um líder nato, um gentleman cheio de códigos de ética, de honra e de classe. Meu pai, meu amor maior. Amar-te-ei eternamente", completa.

Não ficando indiferente a este desabafo, Jéssica Antunes, companheira de Rui Pedro, referiu: "Ele deixou cá a maior herança do mundo - TU. Digo-te e toda a gente te o diz vezes sem conta que és a réplica perfeita dele. Tenho a certeza de que se ele hoje pudesse falar contigo e soubesse que era a última vez dir-te-ia o quão orgulhoso está de ti".

