Andreia Dinis publicou uma fotografia na sua página de Facebook em maio do ano passado que agora mereceu a atenção e o comentário de uma seguidora.

Na imagem em questão percebe-se que a atriz recorreu a filtros, mas a seguidora especulou que Andreia Dinis estaria com o seu rosto diferente devido a intervenções estéticas.

"Era tão linda! Agora está a deteriorar-se com botox ou ácidos ou plásticas no rosto! Sei lá o que ela fez! Enfim... Estas mulheres julgam que fica bonitas com estes procedimentos, mas ficam horríveis, a parecerem travestis", pode ler-se na referida observação que não passou despercebida aos olhos da atriz.

"Quem, eu? Não vê que a foto tem um filtro do telemóvel?", fez questão de esclarecer a atriz, respondendo ao comentário da seguidora.



© Facebook_Página Oficial-Andreia Dinis

