As redes sociais têm sido o palco do famoso casal Francisca e Ricardo Pereira para exibirem as férias nas Maldivas. Ambos estão a desfrutar de uns dias de descanso num local de sonho, e o amor contigo a falar mais alto.

Ainda esta quinta-feira, a mulher do ator voltou a partilhar novas imagens no Instagram, fotografias que chegaram com uma carinhosa declaração de amor.

"Caso contigo em todas as minhas próximas reencarnações", escreveu Francisca na partilha que rapidamente despertou a atenção de muitos seguidores que 'encheram' a caixa de comentários com muito carinho.

Recorde-se que o casal tem três filhos em comum, os pequenos Vicente, de nove anos, Francisca, de sete, e Julieta, de três.

Leia Também: Novidades das Maldivas: Ricardo Pereira e a mulher vivem dias de sonho