Nuno Luz esteve hoje à conversa com Júlia Pinheiro onde contou a história da sua vida a nível profissional e pessoal. O jornalista de desporto aproveitou o momento para recordar a bonita, mas também curiosa, história de amor dele e da mulher, Liliana Coelho.

"Conheci a minha sogra primeiro, ela era cabeleireira na SIC. Depois a minha sogra apresentou-me a minha mulher e no primeiro dia disse à minha sogra: 'Esta é a mulher da minha vida, vou-me casar com ela'. Foi um amor à primeira vista", disse Nuno.

Por seu turno, Liliana contou que na altura achou os avanços de Nuno um pouco estranhos, mas que depois de o conhecer melhor acabou por se render aos seus encantos: "Achava assim disparatado e não lhe achava graça. Depois foi um pouco por insistência".

Casados há 19 anos (com mais dois de namoro), Nuno e Liliana são pais de dois filhos, um com 17 e a mais nova com 13.

Veja o relato da história.

