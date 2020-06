"A Betty é uma velha, é uma p****, come m*****, é igual a ti. A Betty foi estúpida quando quis casar contigo. És trans", estas foram as mensagens que José Castelo Branco recebeu e que fez questão de partilhá-las com o mundo.

A figura pública e a mulher, Betty Grafstein, foram novamente alvo de comentários ofensivos e Castelo Branco reagiu aos mesmos.

"Eu recebo diariamente mensagens destas, vindas de gentinha mal amada, que estão ainda de fraldas penduradas! Onde estão os pais que deixam esses pombos de sarjeta à solta", começou por escrever no Instagram.

"Primeiramente um filho meu com 13 anos não ia ter conta no Instagram, se eu não controlasse! Andou meio mundo a dizer, depois da quarentena as pessoas vão ficar melhor... Fantasias! A culpa desta criançada mal amada , é dos pais! Tenham vergonha! A Lady Betty nunca disse mal de ninguém! Sempre foi amável, é uma falta de respeito! BULLYING É CRIME! Eu vou tomar medidas", rematou.

Pouco tempo depois, numa outra publicação, partilhou uma fotografia da mulher e reforçou: "Perdem tempo... A lady Betty está sempre divina".

Leia Também: José Castelo Branco arrasa Sónia do 'Big Brother'