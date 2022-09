A coroação de um soberano britânico inclui uma série de rituais que remontam a séculos. A de Isabel II em 1953 foi realizada mais de um ano depois de ela se tornar rainha após a morte do seu pai George VI.

Período de luto

A coroação é independente do chamado Conselho de Ascensão, que se reuniu neste sábado no Palácio de Saint James para proclamar formalmente a ascensão do novo rei ao trono.

Durante a proclamação, o monarca, como chefe da Igreja da Inglaterra, fez um juramento declarando a sua fé protestante e prometendo proteger a Igreja da Escócia.

Enquanto isso, os preparativos começaram para os 10 dias de luto oficial, já que o caixão da rainha Isabel II, coberto com a bandeira real, já saiu do Castelo de Balmoral.

AFP

No domingo, viajou de Balmoral até Edimburgo, onde está agora na sala do trono do Palácio de Holyroodhouse antes de ser levado de avião para Londres na terça-feira.

Cerimónia de coroação

A cerimónia de coroação também acontece na Abadia de Westminster e é oficiada pelo Arcebispo de Canterbury, líder religioso da Igreja Anglicana.

O arcebispo apresenta o novo governante ao público e o soberano pronuncia o juramento de coroação.

Nele, redigido em 1688, o monarca jura solenemente governar o povo britânico de acordo com as leis aprovadas no Parlamento, aplicar a lei e a justiça "clemente" e "fazer o seu melhor" para preservar a Igreja e a religião anglicanas.

O arcebispo unge o presidente com óleo consagrado e abençoa-o no trono do rei Edward, construído em 1300 e usado em todas as coroações desde 1626.

O soberano finalmente recebe os seus ornamentos reais, incluindo o cetro e a coroa, que é colocada pelo arcebispo.

Salvo decisão em contrário, e se o novo soberano for homem, a sua esposa é proclamada rainha consorte e coroada, seguindo uma cerimónia semelhante, mas simplificada.

Ela tornar-se- á rainha viúva (ou rainha mãe se a rainha viúva anterior ainda estiver viva) com a morte do rei, que será sucedido pelo seu primeiro filho, independentemente do sexo.

No caso de uma rainha ascender ao trono, o seu marido não se torna rei e não recebe a santa unção.

Num dos seus últimos atos decisivos para a sucessão, a rainha Isabel II deu a sua bênção para Camila se tornar "rainha consorte", resolvendo uma questão de longa data sobre o tratamento da esposa de Carlos.

Camila e Carlos III na chegada ao palácio de Buckingham, na sexta-feira, após a morte da rainha Isabel II créditos: AFP

Convidados

Em 1953, 8.251 convidados de 181 países e territórios participaram da coroação de Isabel II.

Entre eles estavam muitos representantes de monarquias estrangeiras, mas nenhum soberano europeu, respeitando uma tradição real.

Após a cerimónia, uma longa procissão acontece pelas ruas de Londres. Embora a Abadia de Westminster e o Palácio de Buckingham estejam a menos de 1,5 km de distância, a rota da procissão foi de 7,2 km em 1953 para permitir a participação do maior número de pessoas possível.